Slovakya Başbakanı’nın Zakarpatya’nın Rusya’ya devri konusundaki şakası skandala neden oldu

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Slovakya’da yayın yapan Ekspress radyosuna verdiği röportaj sırasında şaka yoluyla koronavirüs aşısı karşılığında Rusya’ya Ukrayna’nın batısındaki Zakarpatya bölgesini devretme sözü veren Slovakya Başbakanı İgor Matovic’ten resmi özür talep etti.

Slovakya’nın Kiev Maslahatgüzarı Matuş Korba, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak, Slovak başbakanın Ekspress radyosuna verdiği röportaj sırasında ‘münasebetsiz açıklamaları nedeniyle’ protesto edildi.

Ukrayna Dışişleri’nin ilgili açıklamasında, “Sebebi, türü veya bağlamı ne olursa olsun, Slovak Başbakanı’nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü doğrudan etkileyen açıklamaları kesinlikle kabul edilemez ve Ukrayna-Slovak ilişkilerinin dostane ve iyi komşuluk atmosferini olumsuz yönde etkiledi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna'nın Bratislava Büyükelçisi Yuriy Muşka'nın da Slovakya Dışişleri Bakanlığı’na ‘ilgili diplomatik girişimde bulunduğu’ vurgulandı.

Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisi pazartesi günü Slovakya’ya ulaşmıştı. Slovakya Başbakanı Matovic, Rusya’dan Sputnik V aşısını satın alma kararının ‘ülkede aşı yetersiz olduğu için’ Avrupa Birliği’nde (AB) tescil edilmesi beklenmeden alındığını açıklamıştı.