Çekya medyası: Sputnik V en iyi aşılardan biri

Haló Noviny yazarı Tomáš Cinka, farklı ülkelerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede başvurduğu farklı yöntemlere dikkat çekerek Slovakya'da 'muhbirler hattının' açılmasını eleştirdi. Haberde, Slovakya'da vatandaşlara, kısıtlamaları ihlal edecekleri ihbar etme teklif edildiği ifade edildi.

Cinka, "Korkunç bir fikir. Misal komşumla tartıştım. Polisi arayıp, komşumu maskesiz gördüğümü bildiriyorum" dedi.

Aynı zamanda Slovakları, Rus koronavirüs aşısını alabildikleri için överek Sputnik V için 'en iyilerinden biri' nitelendirmesinde bulundu.

Haberde, "Her yerde bu aşı övülüyor. Fakat bunu kabul edemeyen bazı çevreler var" ifadelerine yer verildi.

Rus aşının Slovakya hükümetini böldüğünü belirten Çek gazeteci, "Ve bana göre en büyük ironi, aşılamaya karşı en çok çıkan partinin adının 'İnsanlar İçin' olması" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da pandemiye karşı geliştirilen başka aşı ve ilaçlara da dikkat çeken Cinka, şu anda Rus bilim insanlarının 'Mir-19' adını taşıyan bir koronavirüs ilacı üzerinde çalıştığını ve ayrıca 17 yıla kadar koruma sağlayan bir aşıyı test ettiğini belirtti.

Gazeteci, Çekya'da henüz 'var olmayan' aşılarla her yıl aşılanmanın tartışılmasını ve eczanelerde reçeteyle bile antibiyotik bulunamamasını eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna rağmen kötü olan Rusya ve laboratuvarlarının dünyanın en iyilerinden biri olması önemli değil. Sadece ideolojik nedenlerden ötürü, kendi hayatlarımıza mal olsa bile onunla anlaşamayacağız."