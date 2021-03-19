İtalya, AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edecek

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca aşısının güvenli olduğuna dair yaptığı değerlendirmeye atıfta bulunarak, "İtalya hükümeti, EMA’nın açıklamasını memnuniyetle karşılıyor. AstraZeneca aşısının kullanımına yarından itibaren yeniden başlanacak. Hükümetin önceliği mümkün olan en kısa sürede aşılamada en yüksek sayıya ulaşmak" ifadelerini kullandı.

İtalya Sağlık Bakanlığı da yarın yerel saatle 15.00'ten itibaren AstraZeneca aşısının kullanımına tekrar başlayacağını açıkladı.

Aralarında Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu bazı Avrupa ülkeleri, kanda pıhtılaşma gibi yan etkilere neden olduğu şüphesiyle 15 Mart Pazartesi günü AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

EMA Direktörü Emer Cooke, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Kovid-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır" ifadelerini kullanarak, EMA'nın bilimsel komitesinin incelemesinde aşının genel olarak kanda pıhtılaşma riskini artırdığına yönelik bulgu elde edilmediğini belirtmişti.