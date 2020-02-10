Ricky Gervais, Oscar'ı boş geçmedi: Eşitlikle ilgili ilham verici konuşmalarınızı duymak için sabırsızlanıyorum

Sivri dili ve eşsiz mizah anlayışıyla tanınan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, sunucusuz gerçekleştirilen 92. Oscar Ödülleri hakkındaki yorumlarıyla yine çok konuşuldu.

Altın Küre Ödül Töreni’ndeki sunumuyla çok konuşulan Ricky Gervais, her ne kadar Oscar gecesine katılmasa da sosyal medyada yaptığı yorumlarla töreni tiye aldı.

Bir Twitter kullanıcısının “Eğer Oscar’ı bu gece sen sunuyor olsaydın en iyi ilk şakan ne olurdu?” sorusunu yanıtlayan Gervais, hızlı bir giriş yaptı ve şu ifadeleri kullandı; “Eşitlikle ilgili bütün o ilham verici konuşmalarınızı duymak için sabırsızlanıyorum ve sizin bu gece burada bulunduğunuz üç saatte, düşük ücretli göçmen ev personelinizin uyumak için izin alabilecek olması harika”.

“I can’t wait to hear all your inspirational speeches about equality, and it’s great that the 3 hours you’re here tonight is the only time your badly paid migrant house staff will get some time off to sleep this week” https://t.co/fsFbdDkv6u — Ricky Gervais (@rickygervais) February 9, 2020

'Oscar yerine After Life’ı izleyin'

Takipçisine bir yanıt daha veren Gervais, bu kez “Bu gece burada bu çeşitliliği görmek harika. Her şekil ve büyüklükte zengin seks zararlıları” yorumunu yaptı.

Daha önce Altın Küre’de yaptığı gibi, Netflix’te geçtiğimiz yıl yayınlanan dizisi After Life’a değinen Gervais, tören yerine diziyi izlemeye tavsiyesinde bulundu.

Ünlü oyuncu, “Amerika! Bu gece Netflix’te binge-watch (bir dizinin bölümlerini art arda izlemek) yapıp After Life’ı izleyin. Bu dizi, insanlığın iğrenç, narsistik bir veba olduğunu fark edince öfkeli ve depresif hale gelen ve yaşama isteğini kaybeden bir adam hakkında. Ya da bunu yerine Oscar’ları izleyin ve bu duyguları ilk elden deneyimleyin” dedi.

America!

Binge-watch #AfterLife on @Netflix tonight. It’s about a man who realises that humanity is a disgusting, narcissistic plague, and so becomes angry & depressed and loses the will to live. Or watch The Oscars instead and actually experience those feelings first hand. pic.twitter.com/3mUo4bOpte — Ricky Gervais (@rickygervais) February 9, 2020

Altın Küre'ye damga vurmuştu

Daha önce dört kez Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu yapan Ricky Gervais, her ne kadar “Artık bunun için çok yaşlıyım” dese de ocak ayında gerçekleşen 77. Altın Küre Ödülleri’ndeki açılış konuşmasını da yapmıştı.

Politik ödül konuşmaları yapan ünlüleri tiye alan Gervais, “Çoğunuz okulda Greta Thunberg’den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s…ir olup gidin” demişti.