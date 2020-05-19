Türkiye, Rus filmlerinin en çok gişe yaptığı ülkeler arasında

Rus filmlerinin yurtdışındaki gişe hasılatı 2019 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 27 artarak 52.4 milyon dolara yükseldi. Türkiye, Rus filmlerinin en çok gişe yaptığı dördüncü ülke oldu. Rus film endüstrisi Türkiye'de 2 milyon dolar gelir elde etti.

Rus film endüstrisinin 2019'daki durumuna ilişkin yapılan bir araştırmaya göre, Rus filmleri söz konusu dönemde yurtdışında 52.4 milyon dolar gişe yaptı. Bu miktar 2018’de elde edilen yurtdışı gişe hasılatından yüzde 27 daha fazla.

Yurtdışındaki sinema salonlarında 94 Rus filmi gösterildi, izleyici sayısı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık bir buçuk kat artarak 12 milyona çıktı.

Listenin başını 10 Rus filminin oynatıldığı Çin çekti. Meksika (2.8 milyon dolar) ve Güney Kore (2.7 milyon dolar) ise Rus filmlerinin en çok izlediği ikinci ve üçüncü ülkeler oldu. En çok Rus filminin gösterildiği ülke de 24 filmle Almanya.

Yurtdışında en çok kazandıran Rus filmleri ise 'Dvijenie Vverh' (Going Vertical), 'Snejnaya Koroleva: Zazerkale' (Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna) ve 'Bolşoye Puteşestviye' (Büyük Macera) filmleriydi.

Rus filmlerini ithal eden ülkelerin sayısı 5 kat arttı

Öte yandan Rus filmlerini yurtdışına ithal eden ülkelerin sayısının da son 5 yılda 5 kat arttığı, bu sayının 23’ten 120’ye çıktığı kaydedildi. Rus film endüstrisinin iç pazarda elde ettiği gelir ise 188.5 milyon dolar oldu. Rus filmlerini 50.6 milyon yerli seyirci izledi.