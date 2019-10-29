ABD, IŞİD Sözcüsü El Muhacir'i öldürdüğünü duyurdu

Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Amerikan medyasına IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin halefi olarak gösterilen El Muhacir’in, Cerablus yakınlarında yapılan bir operasyonla öldürüldüğünü ifade eden yetkili, operasyonun Amerikan Özel Kuvvet askerleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkili, operasyonla ilgili detay vermezken, ABD Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.