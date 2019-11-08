BM: Suriye’nin kuzeyinde sivillerin güvenliği endişe verici durumda

Najat Rochdi, insani durumu değerlendirmek için Suriye’ye yaptığı ziyaretle ilgili yorumda bulundu. Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre, Nochdi, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki gerginliğin tırmanmasından etkilenen binlerce sivilin güvenliği konusu büyük endişe uyandırıyor. Şiddetin yoğunluğu ve çapı son haftalarda azalmış olsa da, belli noktalarda şiddetli çatışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.

Rochdi’ye göre, 9 Ekim’den beri BM, sıklıkla el yapımı patlayıcılardan kaynaklı olarak yaralanan ve ölen onlarca sivil olduğu hakkında bilgi alıyor. Çatışmalar nedeniyle bölgedeki 16 hastaneden sadece ikisi faaliyet gösteriyor. Son haftalarda çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılan 200 bin kişiden yaklaşık 100 bini hâlâ evlerine dönemiyor ve kamplarda kalıyor.

Diğer yandan Suriye’deki insani operasyonlara erişim durumunda düzelme olduğunu da belirten Rochdi, tüm taraflara, sivillerin güvenli bir şekilde BM ve partnerlerine erişimini artırmak için daha fazla çaba gösterme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını duyurmuştu.