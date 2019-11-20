Rus askerleri, Suriye’de insani yardım dağıtım noktalarının sayısını artırıyor

Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Suriye’nin kuzeyi ve doğusuna yapılan insani yardımlar sadece kara yoluyla değil, aynı zamanda İl-76 askeri nakliye uçakları yardımıyla hava yoluyla da ulaştırılıyor. Bu, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin insani felaketin eşiğindeki bu bölgelere insani misyon çalışmalarının çok kısa sürede gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Bölgede, insani yardımın ulaştırılması ve dağıtılması için üç yeni nokta kuruldu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nde görevli bir Rus subayı gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri nakliye uçağıyla gönderilen ve aralarında un, pirinç şeker, çay ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 15 tonluk insani yardımın Kamışlı’ya ulaştığını belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki güçlerinin sözcüsü Boris Fomiçev de, Rus askerlerinin temel önceliğinin sivillerin güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, ortak çabalarla Suriye’nin tamamında barışın sağlanacağına duyduğu güveni dile getirdi.

Fomiçev, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi görevlilerinin yerel idare yetkilileriyle insani yardımların dağıtılması konusunda birlikte hareket ettiklerini ve askeri doktorların da sivil halka son derece profesyonel tıbbi yardım vermeye hazır olduklarını kaydetti.