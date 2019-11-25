Rusya, Suriye’nin kuzeyine özel kuvvetler doktorları gönderdi

Rus Mi-8 helikopteri ile özel kuvvetler doktorları Kobani yakınlarındaki Rus askeri polis üssüne geldi. Doktorlarla birlikte bölgeye tıbbi teçhizat, ilaç ve pansuman malzemeleri getirildi.

Cerrah Sergey Ponomarev, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kronik ve akut hastalıklar ihmal ediliyor. Burada sonuna kadar çalışmaya hazırız. Bir süre sonra ise tam kapsamlı bir tıpçı birliği gelecek. Biz de sanırım günde 100 kişiyi kabul edebileceğiz” dedi.

Doktorların gelmesinden üç saat sonra ilk sağlık noktası kuruldu. Merkezin içerisinde, ultrason makinesine bağlanabilen, uydu ile Rusya’daki doktorlarla eş zamanlı iletişim sağlayabilen bir teletıp cihazı da dahil olmak üzere her durum için gerekli ekipman bulunuyor. Şimdilik merkezde üç doktor var, onlara iletişim konusunda yardımcı olmak için bir tercüman da yanlarında yer alıyor.

Doktorlar tıbbi yardım sağlarken, Rusya ordusu da sokaklarda insani yardım dağıtım noktalarına odaklanmış durumda ve halka gıda yardımı sağlıyor.

Bir bölge sakini, “Teşekkürler Rusya. Az önce doktora göründüm, şimdi de ailem için yemek verdiler. Hatta ilaç da… Hepsi de tamamen ücretsiz” dedi.

Birkaç gün sonra bölgeye daha fazla doktor ve teçhizatın gönderileceği belirtildi. Doktorlar, sağlık merkezine gelemeyen hastaların bulunduğu köylere de gidebileceklerini ifade ediyor.