Putin ile Erdoğan İdlib'i konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'deki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Türk tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmede Putin ve Erdoğan, özellikle İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun kötüye gitmesi bağlamında Suriye krizinin çözümüne ilişkin çeşitli hususlar konusunda istişarelere devam etti.

17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı da dahil olmak üzere mevcut Rus-Türk mutabakatlarının tamamen uygulanmasının önemli olduğunu vurgulayan liderler, bu amaç doğrultusunda ilgili kurumların ilave görüşmeler yapmasını kararlaştırdı.

Erdoğan: İdlib'de devam eden süreci Sayın Putin ile değerlendirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "İdlib'de devam eden süreci Sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede özellikle askerlerimizin, rejim güçleri hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarları ele aldık" ifadesini kullandı.