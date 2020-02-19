İsrail ordusu İran için özel birim kuruyor

İsrail, "İran'dan gelebilecek tehditlerle" mücadele için ordu içinde özel bir birim oluşturulmasına karar verdiğini duyurdu.

İsrail ordusu, 'hızlanma' adını verdiği 5 yıllık çalışma planının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Plana göre "İran'dan gelebilecek tehditlerle" mücadele için ordu içinde yeni bir birim oluşturulması kararı alındı.

Tümgeneral komuta edecek

'İran Direktörlüğü' adı verilen ve bir tümgeneralin kontrolünde olacak birim, Tahran yönetiminin nükleer programının yanı sıra Suriye'deki askeri varlığı gibi konulara da odaklanacak.

Söz konusu birim, İran ile mücadelenin yanı sıra İsrail ordusunun stratejik ve uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi gibi konularda da çalışmalar yapacak.

Bu yaz faaliyete geçmesi beklenen birimin büyüklüğü ve kaç kişinin görev yapacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.