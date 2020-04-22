Lübnan'daki Filistin mülteci kampında ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan’da Beka Vadisi’ndeki Wavel mülteci kampında kalan, Suriye’den gelen Filistin uyruklu bir kadında koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Hastanın, başkent Beyrut’taki Refik Hariri Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Sağlık ekiplerinin kampta kalan herkese test yapacağı, önceliğin kadının ailesi ve temas kurduğu kişilere verileceği kaydedildi.

Güvenlik güçleriyle koordineli bir şekilde hareket eden kamp yetkilileri, mültecileri karantinaya aldıklarını ve kampa giriş-çıkışların yasaklandığını duyurdu. Resmi rakamlara göre kampta 2 bin kişi yaşıyor, ancak BM bu sayının gerçekte çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

BM ve yardım kuruluşları salgının başından bu yana, aşırı kalabalık kamplarda tutulan mülteciler arasında hastalığın hızla yayılma riski bulunduğuna dikkat çekiyor.

BM’nin verilerine göre dünya çapında 70 milyon insan çatışma, açlık, ölüm tehlikesi, şiddet ve istismar gibi sebeplerle ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bunun 20 milyonu mülteci olarak yaşıyor.