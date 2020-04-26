ABD Uzay Komutanı Raymond: İran'ın Nur 1 askeri uydusunun istihbarat sağlama ihtimali düşük

Twitter hesabından bir ileti paylaşan Raymond, İran'ın ilk askeri uydusuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın Nur 1'i izlediğini belirten Raymond, "İran, uydunun görüntüleme kabiliyetlerine sahip olduğunu belirtiyor ancak aslında o, uzayda yuvarlanan bir web kamerası ve istihbarat sağlama ihtimali düşük" ifadelerini kullandı.
@US_SpaceCom continues to track 2 objects @PeteAFB’s @18SPCS associated w/#space launch from Iran, characterizing NOUR 01(#SATCAT 45529) as 3U Cubesat. Iran states it has imaging capabilities—actually, it’s a tumbling webcam in space; unlikely providing intel. #spaceishard— Gen. Jay Raymond (@SpaceForceCSO) April 25, 2020
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 22 Nisan'da 'Nur' adı verilen askeri uydunun, 'Kasid' (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roketle sabah saatlerinde uzaya fırlatıldığını ve uydunun yer küreden 425 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleştirildiğini duyurmuştu.
İran ise 2231 sayılı BMGK kararının nükleer başlık taşıma kapasitesi bulunan füzelerle ilgili olduğunu ve kararın konvansiyonel balistik füze faaliyetlerini yasaklamadığını savunuyor.
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