ABD Uzay Komutanı Raymond: İran'ın Nur 1 askeri uydusunun istihbarat sağlama ihtimali düşük

ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı General Jay Raymond, ilk askeri uydusu olan 'Noor 1' (Nur 1) uydusunun istihbarat toplamasını pek mümkün görmediğini savundu.

Twitter hesabından bir ileti paylaşan Raymond, İran'ın ilk askeri uydusuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın Nur 1'i izlediğini belirten Raymond, "İran, uydunun görüntüleme kabiliyetlerine sahip olduğunu belirtiyor ancak aslında o, uzayda yuvarlanan bir web kamerası ve istihbarat sağlama ihtimali düşük" ifadelerini kullandı.

@US_SpaceCom continues to track 2 objects @PeteAFB’s @18SPCS associated w/#space launch from Iran, characterizing NOUR 01(#SATCAT 45529) as 3U Cubesat. Iran states it has imaging capabilities—actually, it’s a tumbling webcam in space; unlikely providing intel. #spaceishard — Gen. Jay Raymond (@SpaceForceCSO) April 25, 2020

​İran Devrim Muhafızları Ordusu, 22 Nisan'da 'Nur' adı verilen askeri uydunun, 'Kasid' (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roketle sabah saatlerinde uzaya fırlatıldığını ve uydunun yer küreden 425 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleştirildiğini duyurmuştu.

ABD, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanlıkları tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İran'ın balistik füze teknolojisi kullanarak uzaya uydu fırlatmasının BMGK kararına aykırı olduğu ifade edilmişti. Washington yönetimi, Tahran'ın balistik füze faaliyetlerinin, nükleer anlaşmanın dayandığı BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu ve İran'ın 'Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini' iddia ediyor.

İran ise 2231 sayılı BMGK kararının nükleer başlık taşıma kapasitesi bulunan füzelerle ilgili olduğunu ve kararın konvansiyonel balistik füze faaliyetlerini yasaklamadığını savunuyor.