İsrail Yüksek Mahkemesi'nden şartlı onay: Yasa yoksa terörle mücadele teknolojisi koronavirüs hastalarında kullanılamaz

İsrail’de yüksek mahkeme, ulusal istihbarat servisinin terörle mücadelede kullanılan bir teknolojiyle koronavirüs hastalarını takip etmesini yasakladı. Mahkeme, hükümetin bu konuda bir yasa çıkarması durumunda ‘açık kapı’ bıraktı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, kamuoyunda büyük tepkilere yol açan, yurtiçi gizli servisi Şin Bet’e virüs taşıyan ve karantinada olan yurttaşları takip etme, mahkeme izni olmadan konum bilgilerine erişme izni veren düzenlemeye son verilmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme, hükümetin istihbarat servisi aracılığıyla bilgi toplamasının yasal olmadığını vurguladı.

Bu uygulamanın İsrail vatandaşlarının mahremiyetlerini güvence altına alan anayasal haklarına ciddi bir darbe teşkil ettiği ve hafife alınmaması gerektiği ifade edildi.

Mahkeme, “Bu günlerde uğraştığımız olağanüstü gelişmelerin bizi, olağandışı ve zararlı araçların gerekçesiz olarak kullanıldığı kaygan bir eğime sokmamasını sağlamak için her türlü önlemi almalıyız” açıklamasında bulundu.

Yasal düzenleme yapılması için birkaç gün süre verdi

Mahkeme, bunun ancak ‘yasayla düzenlenmesi’ halinde kabul edileceğini belirtti ve bunun için de birkaç gün süre verildi. Hükümetin 30 Nisan itibariyle süreci başlatması istendi.

Kamuoyu da hükümet de memnun olmadı

Ayrıca yasanın uygulamadan ne zaman kaldırılacağına dair net bir tarih belirlenmesi ve bu takibinkısıtlayacak şekilde gazeteciler üzerinde kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

İnsan hakları örgütleri mahkeme kararını yerinde bulurken, uygulama için açık kapı bırakılmasını sivil haklar için oldukça zarar verici buldu.

Karar, İsrail hükümetini de memnun etmedi. Haaretz gazetesinin aktardığına göre kararın ardından dün kabinenin istihbarat ve gizli servis komiteleri bir araya geldi. Başbakan Benyamin Netanyahu’nun müttefiki ve kabine vekili Yuval Steinitz, kararı ‘aşırı ve gereksiz bir müdahale’ diye niteledi.

Düzenlemede neler var?

Parlamento komisyonunun son onayı vermeyi reddettiği düzenleme, mart ayında Başbakan Netanyahu tarafından acil durum yönetmelikleri kapsamında hayata geçirilmişti.

İsrail basınına sızan yönetmeliğe göre polis, mahkeme kararı olmadan telefon şirketlerinden virüs taşıyan insanların konum bilgilerini talep edebilecek. Karantina altına alınan kişilerin bilgilerini de isteyebilecek.

Teşhisten itibaren 14 gün boyunca konum bilgisini kullanabilecek olan polis böylece bu insanların rotalarından kimlerle temas kurduklarına kadar oldukça detaylı verilere erişebilecek.

Şin Bet’in başındaki isim olan Nadav Argaman, salgının ciddiyetine dikkat çekerek, “Şin Bet, bunun rutin terörle mücadele faaliyetlerinin ötesine geçen bir görev olduğunun bilincinde” demişti.