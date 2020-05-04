Haşdi Şabi, IŞİD'in saldırısını püskürttü: 4 IŞİD'li öldürüldü

Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün Haşdi Şabi'ye bağlı 10 kişiyi öldüren IŞİD militanları, dün akşam bir saldırı daha düzenledi.

Haşdi Şabi güçleri, Selahaddin ilinin doğusunda düzenlenen saldırıyı püskürterek IŞİD militanlarının bölgeden kaçmasını sağladı.

Yaşanan çatışmalar sonucunda 4 IŞİD militanının öldüğü tespit edildi.

IŞİD, önceki gün Selahaddin'e bağlı Mikeyşife ve Beled bölgelerinde Haşdi Şabi'ye saldırmış ve 10 kişiyi öldürmüştü.