Filistin Kurtuluş Örgütü: İsrail ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız

Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın daha önceki açıklamasına destek vererek, İsrail ile yapılan anlaşmalara bağlı kalınmayacağını açıkladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yerleşimleri 'ilhak' planına ilişkin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın daha önce konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya destek verdi.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların iptal edildiği ve bunlara bağlı kalınmayacağı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 19 Mayıs'ta, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan İsrailli yerleşimlerini 'ilhak' planına karşı izlenecek yolu görüşmek üzere Filistin'in üst düzey isimleriyle bir araya geldiği toplantıda, İsrail ve ABD ile yapılan güvenlik anlaşmasının da dahil olduğu tüm anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalmayacaklarını ifade etmişti.

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören iki devletli çözüme bağlı olduklarını vurgulayarak, söz konusu sürecin sadece ABD'nin değil uluslararası ara bulucularla yürütülmesi gerektiğini kaydetmişti.