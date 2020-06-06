Yemen’de binlerce kişi Ruptly muhabiri El-Kaiti’yi son yolculuğuna uğurladı

Geçtiğimiz salı günü Güney Yemen’in Aden bölgesinde öldürülen gazeteci Nebil Hasan el-Kaiti binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Russia Today’ın (RT) video ajansı Ruptly ve Fransız Basın Ajansı (AFP) için çalışan muhabir El-Kaiti, cuma günü toprağa verildi.

Aden’de kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin yakınında vurulan Nebil Hasan el-Kaiti hayatını kaybetti. Ruptly, AFP ve diğer ajanslar için çekimler yapan El-Kaiti, ardından üç çocuk ve hamile bir eş bıraktı.

Ruptly tarafından yayınlanan görüntülerde, ellerinde muhabirin fotoğraflarını taşıyan binlerce kişinin Aden sokaklarında tabuta refakat ettikleri görüldü. Cenaze törenine katılanlardan biri “Katiller Aden ve Güney Yemen’in en önemli gazetecilerinden birini öldürdü” diyerek, yetkililerden sorumluların bulunmasını istedi.

Thousands turned out to mourn and pay their respects to slain journalist #NabilalQuaety as he was laid to rest in #Aden on Thursday#Yemen pic.twitter.com/g9rL8JF059 — Ruptly (@Ruptly) June 5, 2020

Yemen Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Najib Gilab, AFP'ye verdiği demeçte cinayeti kınayarak, “Yemen'deki gazetecilerin hedefte olduğu ortaya çıktı ve bu da ülkedeki çatışmanın tüm taraflarının yaptıkları hataların bir sonucudur” dedi.

Yemenli analist Najib el-Yafi, El-Kaiti'nin öldürülmesinin sebebinin, Güney Yemen Geçici Konseyi’ne bağlı ayrılıkçı güç yapılarının liderlerinden birinde termal füzelerin varlığına ilişkin çekmiş olduğu görüntüler olabileceğini öne sürdü.

Bu yapılar, geçen yıldan bu yana uluslararası kabul görmüş hükümetin temsilcilerini çıkardıktan sonra ülkenin güneyindeki dört vilayetin kontrolünü elinde tutuyor. Arap basınına göre, Güney Yemen Geçici Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) tam destek alıyor.