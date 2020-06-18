Irak'tan Türkiye'ye bir nota daha: Birliklerini geri çek

Irak, Türkiye Büyükelçisini bakanlığa çağırarak Kuzey Irak'taki bombardımana son vermesi ve birliklerini geri çekmesi konusunda nota verdi. Bu, bir hafta içindeki ikinci nota oldu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı çağırarak ‘provokatif eylemlerine son vermesi’ konusunda güçlü bir nota verdi.

Bakanlık, Türkiye’ye, Kürt güçleri hedef aldığı Kuzey Irak’taki operasyonlarına son vermesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Türkiye'nin bombardımanını durdurması ve saldırgan güçlerini Irak topraklarından geri çekmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu ihlalleri kesin bir şekilde reddettiğimizi teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

#وزارة_الخارجيّة تستدعي السفير التركيّ @FATIHYILDIZ_MFA في #العراق مُجدّداً اليوم، وتُسلّمه مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّةhttps://t.co/oLyRtGmFsO — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) June 18, 2020

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan bu, Türkiye'ye bir hafta içinde verilen ikinci nota oldu. Fatih Yıldız önceki gün de bakanlığa çağrılmış ve kendisine operasyonları kınayan resmi bir mektup teslim edilmişti.