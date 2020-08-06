Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili 16 kişi tutuklandı

Lübnan Askeri Mahkeme Yargıcı Fadi Akiki, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak 16 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Lübnan Askeri Mahkemesi Yargıcı Fadi Akiki, Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve onlarca kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı patlamaya ilişki yürütülen soruşturmanın ilk aşamasının tamamlandığını bildirdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre Akiki, yaptığı açıklamada patlamayla ilgili 16 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Soruşturma kapsamında şimdiye dek yetkililer dahil 18 kişinin sorgulandığını belirten Akiki, soruşturmada tüm koşulların göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Lübnan yargısı, patlamaya ilişkin Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir ve bir dizi liman yetkilisine yurt dışına çıkış yasağı vermişti.