İran 'ABD askerlerini öldürmesi için Taliban'a para teklif ettiği' iddiasını yalanladı

İran, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin ve koalisyon güçlerinin öldürülmesi için Taliban militanlarına para teklif ettiğine dair iddiaları yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Afganistan'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerine saldırmaları için Taliban'a para teklif ettiğine ilişkin ABD medyasında yer alan iddialara cevap verdi.

ABD'nin CNN televizyonunun ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgelerine dayanarak ortaya attığı iddianın, Washington yönetiminin Afganistan'daki başarısızlığını örtbas etmek amacıyla ileri sürüldüğünü ifade eden Hatibzade, "ABD yönetimi, Afganistan'da öldürülen Amerikan askerlerinin ailelerine bir açıklama yapamadığı için medyada oluşturduğu havayla Afganistan'daki hesaplama hatasını örtbas etmeye çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD askerlerinin ülkelerinden binlerce mil uzakta Beyaz Saray'ın hatalı politikaları yüzünden kan döktüğünü söyleyen Hatibzade, 'ABD'nin başkalarını suçlamak yerine sorumlu davranarak Afganistan'da facialara yol açan varlığını sona erdirmesi gerektiğini' dile getirdi.

CNN'in ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgelerine dayandırarak iki gün önce yayınladığı haberde, yabancı bir ülkenin Taliban'a Afganistan'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerine saldırmaları için para teklif ettiği iddia edilmişti.

Söz konusu para teklifinin geçen yıl Amerikan askerlerinin hedef alındığı 6 saldırıyla ilgili olduğunun vurgulandığı haberde, belgelerde bu ülkenin adının zikredilmediği ancak CNN'e konuşan kaynakların, bu ülkenin İran olduğuna işaret ettiği aktarılmıştı.

New York Times gazetesi de 26 Haziran'da ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için Taliban militanlarına para teklif ettiğini iddia etmişti.