İran medyasına konuşan kaynak: Fahrizade suikastında kullanılan silahlar İsrail yapımı

Batı'da 'İran nükleer programının babası' diye nitelenen Muhsin Fahrizade suikastıyla ilgili konuşan bir kaynak, olay yerinde toplanan silah kalıntılarının İsrail yapımı olduğunu söyledi.

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV’ye konuşan bir kaynak, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin suikastıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Kaynak, suikastın gerçekleştiği bölgeden toplanan silah kalıntılarının üzerinde İsrail endüstrisinin logoları ve özelliklerini olduğunu açıkladı.

İran Savunma Bakanlığı da suikastı gerçekleştirenlerin kimliğiyle ilgili 'yeni ipucular' elde ettiğini, yakın zamanda yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Batı'da 'İran nükleer programının babası' diye nitelenen Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde, cuma günü gerçekleştirilen, en az bir patlayıcının ve makineli tüfeğin kullanıldığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

@PressTV: Israeli weapon trace found on the scene of scientist assassinations.https://t.co/XKDUNx65Vx — Mohammad Gharebagh (@MGharebagh) November 30, 2020

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Saldırının ardından İranlı yetkililer, suikastta İsrail'in sorumlu olduğuna yönelik 'önemli bulguların olduğunu' açıklamıştı.

The New York Times, "Üç istihbarat yetkilisi, saldırının gerisinde İsrail'in olduğunu söyledi" diye aktarmıştı. Gazeteye adının açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli yetkili, "İran'ın baş nükleer bilimcisini öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli” ifadelerini kullanmıştı.