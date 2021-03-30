Suriye Devlet Başkanlığı: Esad çiftinin PCR testi negatife döndü

Suriye Devlet Başkanlığı ofisi, yaklaşık 20 gün önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Esad ve eşinin durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Esad çiftinin Kovid-19 semptomlarının ortadan kalkmasının ve PCR testinin negatife dönmesinin ardından bugünden itibaren karantinayı sonlandırıp normal çalışma düzenine döndükleri belirtildi.
بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور القيم السلبية لمسحة الـ PCR التي تم إجراؤها لهما..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 30, 2021
الرئيس #بشار_الأسد والسيدة #أسماء_الأسد يعودان بدءًا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي. مع تمنياتهما لكل المرضى بالشفاء العاجل. pic.twitter.com/CLoUOUjltT
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