Suriye Devlet Başkanlığı: Esad çiftinin PCR testi negatife döndü

Koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad’ın PCR testlerinin negatife döndüğü, çiftin bugünden itibaren normal çalışma düzenine geçtiği açıklandı.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisi, yaklaşık 20 gün önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Esad ve eşinin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Esad çiftinin Kovid-19 semptomlarının ortadan kalkmasının ve PCR testinin negatife dönmesinin ardından bugünden itibaren karantinayı sonlandırıp normal çalışma düzenine döndükleri belirtildi.

بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور القيم السلبية لمسحة الـ PCR التي تم إجراؤها لهما..

الرئيس #بشار_الأسد والسيدة #أسماء_الأسد يعودان بدءًا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي. مع تمنياتهما لكل المرضى بالشفاء العاجل. pic.twitter.com/CLoUOUjltT — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 30, 2021

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