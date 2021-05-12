Suriye ordusu, Rusya'nın desteğiyle 300'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi

Suriye'deki Rus askeri grubunun bir temsilcisi, Rusya basınına yaptığı açıklamada "Suriye hükümet güçleri, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle 338 teröristi etkisiz hale getirdi. 44 militan yakalandı, 20 askeri teçhizat ele geçirildi ve 6'sı devre dışı bırakıldı. 38 tesis ile 45 sığınak imha edildi" dedi.

Bunun yanında uzmanların militanlara ait 26 silah zulası, 21.5 tondan fazla mühimmatın yanı sıra teröristlere ait 7 ton malzeme ve eşya bulduğunu anlatan Rus temsilci, istihkam birliklerinin 2 bin 530 kilometrelik yolu ve 865 binayı kontrol ettiğini ve üç yerleşim birimini patlayıcılardan temizlediğini ifade etti.

Çok iyi organize edilen ortak keşif ve arama faaliyetleri sayesinde terör gruplarına hem insan gücü hem de askeri teçhizat açısından ciddi bir darbe indirildiğini kaydeden temsilci, Suriyeli askerlere ve sivillere yönelik terör saldırılarının önlendiğini vurguladı.