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16:15 05 Ocak 2020
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı, gözünün yaşına bakmayız

    © İHA / OSMAN ARSLAN
    Politika
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, çok büyük bir teşkilat olduklarını belirterek, sonradan yanlışa bulaşan insanların çıkmasının mümkün olduğunu söyledi. Kandemir, "Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı bize; hiç gözünün yaşına bakmayız, birisi yanlışa bulaşmışsa, her türlü yanlışı kastedebiliriz. Müdahale etmek boynumuzun borcu" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Kanal 7'deki 'Başkent Kulisi' programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    Kongre sürecine yönelik soru üzerine, teşkilatların partinin omurgasını oluşturduğunu hatırlatan Kandemir, 7. olağan kongre sürecinde oluşacak olan kadroların partiyi 2023 seçimlerine taşıyacağını söyledi. 

    © AA / İsmail Kaplan
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    Kandemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktıklarını, bu sistemin ruhuna uygun olarak kendilerinin de teşkilat modellemelerini, beklentilere uygun olarak hedef, dil ve söylemlerini tazeleyeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, AK Parti'nin temel söylemini, yaklaşımını ve koyduğu yeni hedefleri katıldığı il kongrelerinde kademeli şekilde açıklayacak" diye konuştu. 

    "Ömerleri, Haticeleri bulabildiniz mi?" şeklindeki bir başka soru üzerine, partilerinde çok sayıda Ömer ve Haticelerin bulunduğunu ifade eden Kandemir, fedakarca çalışan bir teşkilata sahip olduklarını belirtti.

    Çok büyük bir teşkilat olduklarını hatırlatan Kandemir, bu kadar büyük teşkilat içerisinde sonradan yanlışa bulaşan insanların çıkabilmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

    'Bu büyük mücadeleyi birkaç kişinin kirletmesini müsaade etmeyiz'

    Kandemir, "Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı bize; hiç gözünün yaşına bakmayız, birisi yanlışa bulaşmışsa eğer, her türlü yanlışı kastedebiliriz. Hiç kuşkusuz, yani bize ulaştığı anda müdahale etmek boynumuzun borcu çünkü 2 milyon 200 bin pırıl pırıl, tertemiz gayret gösteren insanın emeğini lekeleriz" ifadesini kullandı.

    Toplumun yanlış kabul ettiği her şeyin kendileri için de yanlış olduğunu aktaran Kandemir, "Bir kişi eğer yolsuzluğa bulaşmışsa, bir kişi eğer toplum genel ahlakına uygun olmayan yanlışın içerisine bulaşmışsa, bir kişi eğer üstten bakar hale gelmişse... Bizim için, bizim temel ilkelerimiz ve değerlerimiz var. Bu ilke ve değerlerin dışarısında hareket eder hale gelmişse ya da bunlara bulaşmışsa burada biz bir dakika tereddüt etmeyiz. Bu büyük mücadeleyi birkaç kişinin kirletmesini müsaade etmeyiz" değerlendirmesinde bulundu. 

    'Yerel seçimlerin tamamıyla ilgili Türkiye'de iyi bir ders çalıştık'

    Kandemir, 31 Mart seçimlerinde kaybeden teşkilatların değiştirilmesi konusuna yönelik bir soru üzerine, her seçimden dersler çıkardıklarını sonuç ne olursa olsun sandık sandık sonuçları tahlil ettiklerine dikkati çekti. 

    Genellemeler üzerinden ve sonuçlar üzerinden hareket etmediklerini vurgulayan Kandemir, "Yerel seçimlerin tamamıyla ilgili Türkiye'de iyi bir ders çalıştık, Cumhurbaşkanımıza da arz ettik" dedi. 

    © AA /
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    İstanbul'da yenilenen seçimde oy farkının ciddi oranda arttığı hatırlatılan Kandemir, "6.5 ay geçti, AK Parti'nin ders çıkartıp, buna dönük çıkartılan dersler üzerinden adım attığını ya da atacağını gösteren bir işaret verebildiniz mi?" sorusuna Kandemir, "Sonuçtan hareket ederek başarı tayini çok doğru bir şey değil, bizim geleneğimiz açısından da doğru bir şey değil" yorumunu yaptı.

    Kandemir, İstanbul seçimlerindeki oy değişiminin hangi sebeplere bağlı olarak gerçekleştiğinin tespit edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine, hem Ankara'da hem İstanbul'da belediye meclis çoğunluğunun AK Parti'nin elinde olduğunu hatırlattı. 

    "Yekpare bir kayıptan bahsetmek doğru olmaz" ifadesini kullanan Kandemir, "Bir değişim var mı, bu değişimin sebebi nedir buna bakıyoruz. Bunun üzerinden zaten kongre süreçlerimizde kademeli bir şekilde AK Parti'nin topluma ne söylediğini görmüş olacağız. Hem Cumhurbaşkanımızın il kongrelerinde yapacağı konuşmalarda hem de bizim kademeli bir şekilde toplumun önüne çıkarken söylediklerimizden" dedi. 

    Görevi icabı sık sık il ve ilçe ziyaretlerinde bulunduğuna değinen Kandemir, bu ziyaretlerde sadece teşkilatlarla bir araya gelmediklerini bir grup arkadaşlarını da sahaya gönderdiklerini, bu arkadaşlarının teşkilatlarla temas etmeden vatandaşın arasında dolaştıklarını dile getirdi.

    'Meselesi İstanbul olmayan bir İstanbul Belediye Başkanı olabilir mi?'

    Kandemir, "Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun kadrolarına olan güvenin artarak devam ettiğini görüyorum, bunu 2023'teki seçimlerde göreceğiz. Yani bunu çok inanarak söylüyorum, çok tecrübeli bir kadro AK Parti kadrosu ve milletimiz bunu görüyor, fark ediyor" şeklinde konuştu. 

    © AA /
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    Son yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 51 bandında olduğunu ve bunların görülmesi gerektiğini aktaran Kandemir, vatandaşın AK Parti'ye inancını bugün de koruduğuna işaret etti.

    Kendisinin İstanbullu ve aynı İstanbul milletvekili olduğunu hatırlatan Kandemir, Kanal İstanbul Projesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

    "Meselesi İstanbul olmayan bir İstanbul Belediye Başkanı olabilir mi? Bugün tablo biraz böyle, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'la ilgili tek bir tane projesini duyabildik mi? Bu kadar zaman geçti, hani çok hazırlanmıştınız, tek bir açılışın kurdelesini keseceğim, şöyle de bir hedefim var, İstanbul'a şunu kazandıracağım, kültürde sanatta işte İstanbul'un değeri anlamında. Temel atmama töreni yapıyorsunuz, tam tersini yapıyorsunuz, var olan projelerle ilgili eleştirilerinizi sıralıyorsunuz. Bırakın siz var olan projelerle ilgili eleştirilerinizi sıralayacağınıza ne yapacaksınız onu anlatın bir görelim."

    AK Parti'den ayrılanların ve yeni parti kuranların olduğu hatırlatılarak, buna ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Kandemir, kızgınlıklarını, ihtiraslarını, hırslarını hakikat diye toplumun önüne sunanların asla başarılı olamayacaklarını söyledi.

    Erken seçim şartlarının 2020 içerisinde oluşacağına ilişkin iddialarının hatırlatılması üzerine Kandemir, önceliklerinin farklı olduğunu böyle bir gündemlerinin bulunmadığını ifade etti.

    Etiketler:
    Yeni Parti, Yerel seçimler, talimat, Olağanüstü kurultay, Kanal İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, AK Parti, Erkan Kandemir
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