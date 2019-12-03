Putin, yabancı medyaya ek düzenleme getirdi

Yeni yasaya göre, yurt dışından finansman alan ve sınırsız bir kitleye yönelik haberler yayınlayan kişiler, yabancı medya temsilcisi olarak gösterilebilir.

Bu kural, medya olarak kayıt yaptırmadığı halde fiilen toplumsal ve siyasi nitelikli bilgi yayan medya olarak hareket eden kişiler için geçerli olacak. Bu kişilerin sicili Rusya Adalet Bakanlığı tarafından tutulacak.

Ayrıca Rusya’da faaliyet gösteren yabancı medya temsilcileri Rus yasalarına tabi şirket kurma zorunda olacak.

Yasa ayrıca yabancı medya kuruluşlarının haberlerini yayan veya bu haberlerin yapım sürecine katılan ve doğrudan veya dolaylı olarak yabancı vatandaşlar tarafından finanse edilen Rus vatandaşlarını ve şirketlerini yabancı ajan olarak gösterme yetkisini veriyor.

Yabancı medya temsilcileri, yaydıkları haber ve verilerde statülerini belirlemek zorunda olacak.

İnternet dahil farklı yollarla yayılan yabancı medyaya ait ürünlerin işaretlenmesi gerekecek. Yasanın ihlal edilmesi durumunda internet siteleri engellenecek.

Bu yasanın, Batı ülkelerinin Rus medyasına yönelik son eylemlerine karşılık 'ayna' niteliğindeki yanıt olduğu kaydedildi.