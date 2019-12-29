Putin ile Merkel telefonda görüştü: ABD'nin yaptırım tehdidine karşı Kuzey Akım-2'ye desteklerini teyit ettiler

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptığı, iki liderin Kuzey Akım-2, Libya, Donbass’taki mahkum takası gibi konuları ele aldığı bildirildi.

Kremlin Basın Dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Görüşmenin Alman tarafının talebiyle yapıldığı öğrenildi.

Açıklamaya göre, iki lider, Rus doğalgazını kuzeyden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım-2 boru hattı projesine ileride de desteklerini sürdürmeye niyetli olduklarını teyit etti.

ABD yönetimi, Kuzey Akım-2 projesini durdurmak için elindeki bütün araçları seferber etmiş durumda. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Akım-2 projesinde yer alan Avrupalı şirketleri 20 Ocak tarihine dek çalışmalarını sona erdirmedikleri takdirde yaptırımla tehdit etmişti.

Putin-Merkel görüşmesine dair açıklamaya göre 1 Ocak 2020’den sonra Rus gazının Ukrayna’dan transitine devam edilmesiyle ilgili görüşmelerde de ilerleme sağlandı.

Putin ile Merkel, Almanya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu bağlamında Libya ve Suriye’deki durumu da ele aldı.

İki lider, bu krizlerin çözümüne yönelik çabalarını arttırma konusunda anlaştı.

Rusya ve Almanya lideri, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass’ta gerçekleştirilen mahkûm takasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Kiev ile Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri arasında 2017’den bu yana ilk kez yapılan kapsamlı mahkum takasında, Ukrayna tarafı 120’den fazla, Lugansk ve Donetsk cumhuriyetleri ise yaklaşık 80 kişi iade etmiş oldu.