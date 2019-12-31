Kremlin: Kuzey Akım-2 gecikmeli olsa da devreye girecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımcı şirketi Allseas’in işi bırakmasının devreye alma sürelerini geciktireceğini, ancak buna rağmen projenin hayata geçirileceğini, bunun için gerekli imkânların olduğunu belirtti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Dmitriy Peskov, ABD’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesini hedef alan yaptırımları nedeniyle boru döşeme çalışmalarını durduran Allseas şirketinin kararını değerlendirdi.

Peskov, “Bize göre ABD’nin yasal olmayan yaptırımları ortamında şirket, işleri durdurma kararı aldı. Şirketin bu kararı, şüphesiz projeyi devreye alma sürelerini geciktirecek, ancak ona engel olmayacak. Umuyoruz ki proje, gecikmeli olsa da faaliyete geçirilecek, bunun için gerekli imkânlar var” diye konuştu.

Rusya’nın Allseas’a yaptırım uygulamayı planlayıp planlamadığı sorusuna Peskov, ‘bu konuların kamuya açık olamayacak ticari konular’ oldukları yanıtını verdi.

Peskov’a, projenin tamamlanması için yeni tarihler soruldu. Kremlin Sözcüsü, “Şu anda birilerinin tarih verme durumunda olduğunu düşünmüyorum. Uluslararası hukuka, uluslararası ticaret normlarına ve ticari ilişkilere aykırı olan üçüncü bir devletin eylemleri nedeniyle objektif mücbir sebepler oluştu ve bu sorunlara neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Aralık’ta Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların da yer aldığı 2020 yılı savunma bütçesini imzalamıştı. Aynı gün ABD Maliye Bakanlığı, Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

Kuzey Akım-2’nin borularını döşeyen Allseas şirketi çalışmalarını askıya almış bulunuyor.