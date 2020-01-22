Rusya, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsüne karşı aşı geliştiriyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’nın Çin’den yayılan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirmek için çalıştığını ifade etti.

Sputnik’e konuşan Popova, “Aşının geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Her zaman bir virüs mutasyona uğradığında derhal aşı geliştirmeye başlıyoruz” dedi.

Rospotrebnadzor Epidemik Gözetim Dairesi Başkanı Yelena Yejlova ise süreçle ilgili “Aşının geliştirilmesi uzun ve karmaşık bir süreç. Risk ve mevcut durumun yarattığı ihtiyaç düzeyi doğrultusunda bir karar veriliyor. Şu an için Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiyelerine güveneceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya'nın en doğusundaki Primorskiy bölgesinde, Çin ve diğer bölge ülkelerinden gelenlerin ülkeye girişi sırasındaki denetimler sıkılaştırılmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaştığı tespit edilen virüs nedeniyle Çin'de 21 Ocak itibarıyla 9 kişinin hayatını kaybetti. Şimdiye dek 440 vaka tespit edildi.