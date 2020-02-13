Rusya: Türkiye henüz domates sevkiyatına yönelik kotayı doldurmadı

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin henüz Rusya’ya domates sevkiyatına yönelik kotasını henüz doldurmadığını, sevkiyat hacminin şimdilik 144 bin tonu aştığı belirtildi.

Rusya Tarım Bakanlığı basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Rusya'ya domates sevkiyatına yönelik kotasını henüz doldurmadı.

Kaynak, "Şimdilik Türkiye’den domates sevkiyatına yönelik kotanın 144 bin tondan fazlası kullanıldı. Bakanlığın kotanın artırılmasına ilişkin talimatı imzalandı ve tescil için Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi hazırlıkları yapılıyor" dedi.

Kaynak ayrıca kotanın 50 bin ton daha artırılarak 200 bine çıkarılmasının, Rusya iç pazarında kaydadeğer bir etkisi olmayacağını, miktarın piyasa için küçük olduğunu kaydetti.

Rusya, TSK tarafından Rus uçağının düşülmesinin ardından 1 Ocak 2016’da bazı Türk ürünlerine ambargo uygulamıştı. Ambargo 2016 sonbaharından sonra adım adım kaldırılmıştı. Domates yasağı ise Kasım 2017’ye kadar kalmıştı. Mayıs 2018’de 50 bin tonluk kota ile domates sevkiyatına izin vermişti. Kota daha sonra birkaç kez artırılmış ve en son geçen yıl baharda 150 bin tona çıkarılmıştı. Rusya Tarım Bakanlığı ocakta kotanın 200 bin tona çıkarılmasını teklif etmişti.