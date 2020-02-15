Macron: Avrupa'nın Rusya'yla diyaloğa ihtiyacı var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rusya ile diyaloğa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın amacının dondurulmuş çatışmaları çözme ve siber güvenlik konularını tartışma olması gerektiğini belirtti.

Macron, "Rusya ile stratejik diyalog, dondurulmuş çatışmaları çözme, siber güvenlik ve uzayı tartışma, yani güvenlik mimarisini tartışma yeteneğine dayanmalıdır" dedi.