Rusya: İdlib'deki sivillerin tahliyesi için ek geçiş noktaları kuruldu

Basın toplantısı düzenleyen Juravlev, "Sığınmacıların İdlib gerilimi azaltma bölgesinden çıkması için Habit, Miznas, Bjarez, Maaret el Numan ilçelerinde ek geçiş noktaları kuruldu" dedi.

Juravlev, yasa dışı silahlı grupların İdlib'de ateşkes rejimini ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Son 24 saatte 20 atım tespit edildiğini aktaran Juravlev, gerilimi azaltma bölgesindeki militanların İdlib, Halep, Lazkiye ve Hama'daki yerleşimleri hedef aldığının altını çizdi.

İdlib gerilimi azaltma bölgesi, aynı adı taşıyan İdlib kentinin yanı sıra Lazkiye, Hama ve Halep kentlerinin bazı kısımlarını da içeriyor.

Bu arada Juravlev, Rus askeri polisinin Halep ve Rakka'da devriye faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Rus yetkili, devriyelerin planlandığı şekilde ve herhangi bir olay yaşanmadan tamamlandığını kaydetti.