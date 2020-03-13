'Suudi Arabistan, Rus Ural petrolünü Avrupa piyasasından silmek istiyor'

OPEC+ anlaşmasının bozulmasının ardından Suudi Arabistan'ın Rus Ural petrolünü ana piyasaların dışına itmek için çeşitli ülkelerle görüşme yaptığı belirtildi.

Reuters'in ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan petrol anlaşmazlığında Riyad, alıcıları kendisine bağlamak için 'çok cazip fiyatlar' sunmaya başladı.

Habere göre en büyük üretici durumundaki Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco, Total, SOCAR, Neste Oil, Preem, Phillips 66 ve Litasco gibi şirketlerle görüşmeler yaptı.

Avrupa'daki pek çok rafineriye yapılan günlük sevkiyatı 1.5 milyon varil artırmayı planlayan Saudi Aramco, böylece ağırlıklı olarak Rus Ural petrolü kullanan Avrupa ülkelerini kendi müşterisi yaparak Ural petrolünü pazardan silmeyi planlıyor.

Fransız Total nisanda Suudilerden günde 600-700 bin varil petrol almak isterken Azeri Socar'ın Star rafinerisi de, aynı ayda günde 3 milyon varil alma planları yapıyor.

Bu arada haberde Riyad'ın Belarus yönetimiyle de geçen yıldan bu yana görüştüğü ve Minsk'in Araplar tarafından sunulan fiyatları çok cazip bulduğu da iddia edildi.