Şoygu, Suriye’de Esad’la görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla Şoygu, Suriye’ye iş ziyareti gerçekleştirdi.

Şoygu, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. İkili İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki askeri eylemleri durdurma kararının istikrarlı şekilde uygulanmasıyla ilgili meseleleri, Suriye’nin diğer bölgelerinde durumun istikrara kavuşturulması ve teröre ortak mücadelede askeri-teknik işbirliği konularını ele aldı.

Görüşmede ayrıca batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle sıkıntılar yaşayan Suriye halkına insan yardım yapılmasında Rusya’nın desteği ve Rus uzmanların yardımıyla ülkenin ekonomik potansiyelinin yeniden canlandırılması konusu da masaya yatırıldı.

Suriye hava sahasında Şoygu’nun uçağının güvenliğini Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-35C uçakları sağladı.