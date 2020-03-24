Rossiya Segodnya, koronavirüsle mücadelede Çin'in deneyimlerinin yer aldığı bir kılavuz yayınlayacak

Sputnik ve Russia Today’in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Seçenov İlk Devlet Tıp Enstitüsü’nün desteğiyle, koronavirüsle mücadeleye yönelik bir bilimsel kılavuz yayınlayacak. Kılavuz, Çinli doktorların virüsün ilk çıktığı dönemden bu yana edinilen klinik deneyimlerine dayanıyor.

Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, RDIF ve Seçenov İlk Devlet Tıp Enstitüsü’nün desteğiyle, koronavirüsle ilk karşılaşılan Çin’deki doktorların virüsün yayılmasını önlemelerine kadar olan 2019 sonu-2020 başlarındaki klinik deneyimlerinin anlatıldığı ilk bilimsel kılavuzun Rusça versiyonunu yayınlayacaklarını duyurdu.

Kiselev, "Kovid-19’la bir hız yarışında olduğumuzun bilinciyle bu projeyi başlattık. Virüsle yeni bilgiler edinme, organize olma ve oluşan tehditlere karşı bir reaksiyon verme hızı konusunda bir yarış söz konusu. Bugün salgın sorunun görülmemiş bir çapta oluşunun hızla fark edilmesi de önemli, en azından bizim nesil için. Herkes ne yapabiliyorsa yapmalı. Bu sorunun üstesinden ancak böyle gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gerçeklerin farkına varılması gerektiğini kaydeden Kiselev, Çin’in koronavirüse karşı zafer elde edenilk ülke olduğuna dikkat çekti.

'Kovid-19 yeni koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi ve tedavisi kılavuzu' isimli kılavuzun Rusçaya çevirisi yapıldı ve baskıya gönderildi. Kılavuz, 25 Mart’ta yayımlanacak. 10 bin adet basılacak kılavuz ücretsiz olarak verilecek.

Yaklaşık 90 sayfalık kılavuza yönelik çalışmalarda Rossiya Segodnya’nın çevirmenleri görev aldı. Kılavuzun Rusça versiyonunun hazırlanmasına Seçenov İlk Devlet Tıp Enstitüsü’nün Rektörü ve uzmanlarının yanı sıra Rusya Bilimler Akademisi’nden akademisyen Pyotr Gluboçko bilimsel danışman olarak yer aldı. Kılavuzun editörlüğünü ise Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Profesör Tingbo Liang yaptı.