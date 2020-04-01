Moskova’da karantina uygulaması QR kod sistemiyle denetlenecek

Eho Moskvı radyosunda konuşan Moskova Belediyesi Enformasyon Teknolojileri Dairesi Başkanı Eduard Lısenko, kent sakinlerinin karantinaya uyup uymadığının denetlenmesi için QR kod sistemine geçileceğini ifade etti.

Lısenko’ya göre, bunun için belediyenin mos.ru sitesinde bir sistem kuruldu. Sisteme kayıt olamayanlara, çağrı merkezinden uzmanlar yardım edecek. QR kod uygulamasına, kent yönetiminin ilgili düzenlemeyi kabul etmesinin ardından geçilecek.

Kodları, karantina sırasında görev yapacak polislerin kontrol etmesi bekleniyor.

Lısenko, Eho Moskvı’ya yaptığı açıklamada kimlerin kod alması gerektiği konusunda bir bilgi vermedi ve ayrıntıların belediyenin şu an hazırlık aşamasındaki belgelerinde belirtileceğini kaydetti.

Koronavirüs hastalarını gözetim için cep telefonu uygulaması geliştirildi

Kommersant’a göre, vatandaşlar dışarı çıkmaları gerektiği her zaman QR kod alacak ve polis tarafından durdurulursa bu kodları gösterecek. Çöp dökmek veya köpek gezdirmek gibi istisnai sebeplerden dışarı çıkılacağı zamanlarda dahi kod almak gerekecek.

Lısenko’ya göre, koronavirüs bulaşan ve evde tedaviyi seçen kişilerin denetlenmesi için de bir cep telefonu uygulaması geliştirildi. Henüz test aşamasındaki uygulamanın kullanımına yarın geçilebilecek. Uygulamaya, Google Play’den ulaşılabilecek.

Ayrıca uygulamanın kullanılabileceği bir telefona sahip olmayan ya da uygulamanın geliştiricilerine kişisel verilerinin aktarılmasını istemeyenlere belediye akıllı telefon vermeye hazır. Tahsis edilen telefonlar ise daha sonra iade edilecek.

Rusya’da salgının merkezi olan Moskova’da pazar günü kısmi karantina edildi. Vatandaşlar sadece yakınlardaki market veya eczaneye gidebilecek, acil tıbbi yardım görebilecek ve evin 100 metre uzağına kadar mesafede köpeklerini gezdirerek çöp çıkarabilecek.

60’tan fazla bölgede karantina kararı

Rusya’nın güneydeki sekiz bölgesinde de Moskova’daki gibi karantina kararı alındı. Böylece Rusya’nın 80 bölgesinden 60’ı kısmi karantinaya girmiş oldu. Bazı bölgelerde vatandaşlar sadece özel izinle dışarı çıkabiliyor, bazılarında da vatandaşlara sadece bireysel izolasyon tavsiye ediliyor.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 777 olarak açıklandı. Gün içinde 440 artış görüldü. Şimdiye kadar 24 kişi hayatını kaybetti.