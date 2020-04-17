Yandex, evde koronavirüs testi uygulamasını Moskova'da başlatıyor

'Rusya’nın Google'ı' olarak tabir edilen Yandex'ten evlere koronavirüs testi teslimatı uygulamasını başkent Moskova’da başlatıyor. Evde test hizmetinden şu an için 65 yaş üstü kişiler yararlanabilecek. Yapılan ilk 10.000 testin ücretini Yandex karşılayacak.

Rus şirket, laboratuvarlarındaki test sayısının artmasıyla diğer yaş gruplarını ve bölgeleri de evde test uygulamasına dahil etmeyi planlıyor.

Sonucunun 1-3 gün içerisinde alınacağı testlerin fiyatının 3.900 ruble (365 lira) olacağı belirtiliyor. Test sonucunu aynı gün almak isteyenlerinse şirkete 5.200 ruble (486 ruble) ödemesi gerekecek.

Rusya’nın halk sağlığını koruma ajansı Rospotrebnadzor’un verilerine göre 15 Nisan’a kadar ülkede 1.5 milyon koronavirüsü testi yapılmış durumda. Rusya’da testi pozitif çıkan kişilerin sayısının 28.000’e yaklaştığı biliniyor. Moskova, Rusya’daki yeni tip koronavirüs salgınının merkezi konumunda. Vakaların birçoğunun bulunduğu başkentte yeni tespit edilen koronavirüs pozitif kişilerin sayısında altı gündür ilk defa dün düşüş kaydedilmişti.