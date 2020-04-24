Akkuyu inşaatında çalışan ve Rusya'ya dönen kişiler karantinaya alındı

Sosnovıy Bor kent yönetiminden yapılan açıklamada, "Uygulanan gözetim süresi boyunca salgınla ilgili durumun iyi olmadığı ülkelerden toplam 280 kişi dönüş yaptı. Şu an doktor gözetiminde olan kişi sayısı 34” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, gözetim altındakilerden 31’i Akkuyu’da çalışıp 24 saat içinde dönüş yapan kişiler ve yerleştirildikleri yurtlarda zorunlu olarak karantinada tutuluyorlar. Her birine de koronavirüs testi yapıldı.

Şimdiye kadar Sosnovıy Bor’da 4, Leningrad bölgesinde 615 koronavirüs vakası tespit edildi, salgın nedeniyle hayatını kaybeden ise olmadı.