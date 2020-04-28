Rus senatör: Kim Jong Un’un sağlığıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünmek için neden yok

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile Kuzey Kore parlamentosu arasında işbirliğine yönelik çalışma grubunun başkanı Oleg Melniçenko, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un sağlığıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünmek için bir neden bulunmadığını ifade etti.

Kim Jong Un’un sağlık sorunları yaşadığı, hatta hayatını kaybettiği iddialarının ardından Melniçenko, “Kuzey Kore Büyükelçisiyle sohbet ettik. Eğer Kim Jong Un herhangi bir sorunla karşılaşıyor olsaydı bunu kesinlikle söylerlerdi. Böyle bir bilgi verilmediği için, Kim’le ilgili her şeyin yolunda olduğundan eminiz” dedi.

Melniçenko, koronavirüsle ilgili durumun imkan vermesi halinde çalışma grubu üyelerinin sonbaharda Kuzey Kore’yi ziyaret etmeyi ve oradaki Dışişleri Bakanlığı, parlamento yetkilileriyle görüşmeyi planladığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kim’in sağlığıyla ilgili herhangi bir resmi bilgi almadıklarını söylemişti.