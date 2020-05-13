Lavrov: ABD, koronavirüs pandemisi sürecinde Rusya ve Çin'e asılsız suçlamalar yöneltiyor

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşan Lavrov, bazı ABD'li senatörlerin Başkan Donald Trump'a Kovid-19 salgınından önceki olaylar hakkında kapsamlı rapor sunmaması halinde Çin'e yaptırım uygulamayı önermesini eleştirdi.

Lavrov, "ABD'li meslektaşlarımızın ve müttefiklerinin pandemi koşullarında bile cepheleşmeyi artırma girişimlerine, mevcut durumu kendi görüşlerini, gelecekteki düzene ilişkin 'kurallara dayalı düzen' olarak adlandırdıkları kendi vizyonlarını dayatmak için kullanmaya son vermediğini belirtmeliyiz" dedi.

Söz konusu kuralları bizzat ABD'nin geliştirdiğini kaydeden Lavrov, "Bunlar, Çin ve Rusya'ya yönelik asılsız suçlamalar. Koronavirüsle mücadele sırasında tek taraflı yaptırımları, tıbbi malzeme, ekipman ve gıda ürünleri tedarikini engelleyen yaptırımları askıya alma çağrılarını görmezden geliyor" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında bağımsız dış politika izleyen ülkelere yönelik baskı artırıldığını vurgulayan Lavrov, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne dayanaksız olarak eleştirdiğinin de altını çizdi.