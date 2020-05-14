Koronavirüse yakalanan Rusya Kültür Bakanı hastalığı yendi

Rusya Kültür Bakanlığı basın sözcüsü Anna Usaçeva tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 geçiren Lyubimova’nın hastalığı yenerek iyileştiği kaydedildi.

Usaçeva, “Doktorlar Alla Borisovna’yı taburcu etti, kendisi iş yerinde ve iyi hissediyor. Neyse ki hastalığı hafif geçirdi. Neredeyse üç hafta boyunca evden çalıştı ve uzaktan çevrimiçi olarak hem bakanlığın tüm departmanları ile, hem de mesleki toplumla etkileşim kurdu” diye konuştu.

Rusya Kültür Bakanı Lyubimova’nın koronavirüse yakalandığı 6 Mayıs’ta öğrenilmişti.

Kovid-19’a yakalanan tek hükmet yetkilisi değil

Lyubimova, enfeksiyona yakalanan tek hükümet yetkilisi değil. 30 Nisan’da Rusya Başbakanı Mişustin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ertesi gün ise İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev’in de virüse yakalandığı bildirilmişti.

Geçen Salı ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş, Rus lider Vladimir Putin ile 1 aydır yüz yüze görüşmediğini vurgulamıştı.

Rusya parlamentosundan birkaç milletvekili ve senatörün de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Salgının başlangıcından bu yana Rusya’da toplam 252 bin 245 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, 2 bin 305 kişi hayatını kaybetti, 53 binin üzerinde kişi ise hastalığı yenerek iyileşti.