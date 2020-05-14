Rusya Eğitim Bakanı Falkov koronavirüsü yendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genetik teknolojilerin gelişimi konusunda gerçekleştirdiği video konferans toplantısında Falkov'un nasıl hissettiğini sordu. Ardından diğer katılanlara Falkov'un da hastalığı geçirdiğini söyledi.

Falkov ise hastalığı yendiğini ve işinin başına döndüğünü belirtti.

© Sputnik / Алексей Никольский Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genetik teknolojilerin gelişimi konusunda video konferans toplantısı gerçekleştirdi

Putin koronavirüse yakalanan diğer bakanlarla ilgili de bilgi verdi

Putin ayrıca Kovid-19'a yakalanan tüm hükümet üyelerinin ‘iyileştiklerini ve işlerine geri döndüklerini’ ifade etti:

“Durumu takip ettim, bakanlar kabinesinden diğer meslektaşlarımızın durumunu da. Bu arkadaşlarımız da iyileşiyor ve işlerine dönüyor.”

Daha önce Kovid-19’a yakalanan Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova’nın hastalığı yenerek iyileştiği bildirilmişti.

30 Nisan’da Rusya Başbakanı Mişustin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu, ertesi gün ise İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev’in de enfeksiyona yakalandığı bildirilmişti.

Evvelki gün ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş, Rus lider Vladimir Putin ile 1 aydır yüz yüze görüşmediğini vurgulamıştı.

Ayrıca, Rusya parlamentosundan birkaç milletvekili ve senatörün de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Salgının başlangıcından bu yana Rusya’da toplam 252 bin 245 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, 2 bin 305 kişi hayatını kaybetti, 53 binin üzerinde kişi ise hastalığı yenerek iyileşti.