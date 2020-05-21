Şam Büyükelçisi Yefimov: Rusya ile Suriye arasında görüş ayrılıkları olduğuna dair haberler doğru değil

Suriye'de yayın yapan Al-Vatan gazetesine demeç veren Büyükelçi Aleksandr Yefimov, "Rusya-Suriye ilişkilerinde görüş ayrılıkları olduğuna dair söylenti ve imaların dayanağı yok" dedi.

Yefimov, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerçeklikleri çarpıtmaya çalışanların Rusya ve Suriye'ye düşman gözüyle bakan aktörler olduğunun altını çizerek, "Yıkıcı amaçlarına askeri yoldan ulaşamayanlar, şimdi de Şam'a siyasi baskı yapmaya ve Suriye'yi benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlarla boğmaya çalışıyor" diye vurguladı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kenti merkezli North Press haber ajansına konuşan muhalif kaynaklar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yakında istifa edebileceğini ileri sürmüşlerdi. Kaynaklar, halihazırda bu konunun Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran arasında değerlendirildiğini iddia etmişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Suriye meclisiyle ilişkilerden sorumlu grubun koordinatörü Dmitriy Sablin, Esad’ın istifa edeceği yönündeki söylentilerin 'çok abartılmış' olduğunu belirterek, "Başkan Esad, Suriyelilerin çoğunun desteğine sahip ve seçimleri kazanacak. Bugün onun gerçek bir alternatifi yok. Üstelik askeri zaferlerin yanı sıra, ülke ekonomisinin canlanmaya ve yolsuzlukla mücadelenin güçlenmeye başladığını görüyoruz” demişti.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan da, Rusya'nın Esad'dan memnun olmadığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.