Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Rossotrudniçestvo'dan Rus mutfağı projesi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Rus mutfağı projesi başlattı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Facebook hesabından yaptığı açıklama ile 12 Haziran'daki Rusya Günü öncesinde Rossotrudniçestvo ile birlikte Rus mutfağı projesi başlattıklarını duyurdu.

Proje kapsamında çekilen ilk videoda fındıklı ve soğanlı ekmek yapmayı tercih ettiler.

Türkçe altyazılı olarak izlenebilen videoda, başlangıç olarak ekmeğin tercih edilmesinin sebebi, "Çünkü ekmek her şeyin başlangıcıdır” sözleriyle açıklandı.

Proje, ayrıca Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yıldönümüne denk geliyor.

Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun, 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği 12 Haziran 'Rusya Günü' olarak kutlanıyor. Rusya Günü, 2002 yılından beri ülkede resmi bayram niteliği taşıyor.