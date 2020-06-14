Rus Büyükelçi Rusya’nın ABD’deki protestoları körüklediği şeklindeki suçlamaları reddetti

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'da (Birinci Kanal) yayınlanan 'Bolşaya İgra' (Büyük Oyun) adlı programa konuk olan Antonov, ABD’deki gösterilerin Rusya tarafından körüklendiği şeklindeki suçlamaları reddederek, Amerikalılara bir an önce normal yaşamlarına dönmelerini diledi.

Rus Büyükelçi, “Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, hayatlarının mümkün olan en kısa sürede tekrar normale dönmesini diliyoruz. Hiçbirimiz bugünlerde sıradan ABD vatandaşlarının yaşadıkları zorluklardan dolayı zevk duymuyor ve sevinmiyor” diye konuştu.

Bazı ABD’li politikacıların Rusya'nın protestoları ‘cesaretlendirdiği’ ve daha fazla körüklediği yönündeki tüm iddialarını reddeden Antonov, “Bunların hiçbiri doğru değil, bu sadece bugün Amerikan medyasında yaygın olarak kullanılan yalan haber ve Rus karşıtı propagandanın bir örneği” ifadelerini kullandı.

‘Rusya START-3 anlaşmadı olmadan yaşamını sürdürebilir’

Süresi birkaç ay sonra dolan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3 Anlaşması) ile ilgili değerlendirme yapan Antonov, Rusya’nın dış politikası belli olan sorumlu bir nükleer devlet olarak söz konusu anlaşma olmasa da ‘rahatlıkla yaşamını sürdürebileceğini’, ancak anlaşmanın korunması için mücadele etmeye devam edeceğini belirti.

Antonov, “Bugün güvenlik mimarisi veya silah kontrol alanında hemen hemen anlaşma olmadığını görüyoruz. Bir tek birkaç ay süresi kalan START-3 anlaşması söz konusu. Oldukça kötümserim, çünkü şu ana kadar bu konuda olumlu sinyaller göremiyorum” dedi ve ekledi:

“Bu, söz konusu mekanizmayı sürdürmek için mücadele etmeyeceğiz anlamına gelmiyor, aynı zamanda ABD eylemlerini sakin bir şekilde algılamamız gerektiği anlamına geliyor, Rusya öngörülebilir bir dış politika izleyen sorumlu bir nükleer devlet olduğu için START-3 olmadan da rahatlıkla yaşayabileceğimiz anlamına geliyor.”