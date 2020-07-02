Rusya, Avifavir adlı koronavirüs ilacını ihraç etmeye başladı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve HimRar şirketler grubu, Avifavir isimli koronavirüs ilacının ihracatına başladı. Öte yandan Rusya’da son 24 saatte koronavirüs sayısı 6 bin 760 artarak 661 bin 165’e yükseldi, 147 kişi de hayatını kaybetti.

RDIF'ten yapılan açıklamaya göre, mayıs sonunda Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen ve haziran ortasında Rusya'daki hastanelere gönderilmeye başlanan Avifavir ilacı diğer ülkelere gönderilmeye başlandı.

Belarus, Avifavir alan ilk ülke olurken Kazakistan'a ihracatın yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Haziran ayında HimRar ile birlikte 60 bin hedefini aşıp 100 bin kutu Avifavir ürettiklerini bildiren RDIF, "İlaç haziranda Rusya'nın 35 bölgesine ve Belarus'a teslim edildi. Avifavir, yakın zamanda Kazakistan'a gönderilecek, bununla ilgili anlaşma sağlandı. Bir ay içinde 100 bin kutudan fazla Avifavir daha üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

RDIF, Latin Amerika ülkelerine ilaç ihracatı için görüşmelerin devam ettiğini, bir dizi Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Ortadoğu ülkesinin de ilaca ilgi gösterdiğini ekledi.

Avifavir ilacı dünyada koronavirüse karşı geliştirilmiş tescilli ilaçlardan biri ve klinik testlerinde etkinliğini kanıtladı. İlaç mayıs ayında Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmişti.

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 6 bin 760 arttı

Öte yandan koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya'da gün içinde teyit edilen yeni vaka sayısı 8 bölgede 6 bin 760 oldu. Yeni vakaların 2 bin 167’sinde bir semptoma rastlanmadı.

Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 661 bin 165’e yükseldi. Can kaybı da 147 artarak 9 bin 683’e çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 47 kişi daha taburcu edildi, iyileşenlerin sayısı da 428 bin 978’e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, şimdiye kadar yapılan koronavirüs test sayısı 20 milyonu geçti.