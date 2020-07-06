Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov ve Büyükelçi Samsar'dan Libya vurgusu: Uluslararası çabalar birleştirilmeli

Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bogdanov ve Samsar, Berlin Konferansı kararlarına ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararına uygun olarak Libya'daki çatışmanın müzakere sürecine taşınması için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Görüşmede, Libya'daki mevcut askeri ve siyasi duruma özel önem verildi. Taraflar, 19 Ocak tarihli Berlin Konferansı kararlarına ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararına uygun olarak Libya'daki çatışmanın BM himayesinde müzakere sürecine taşınması için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi" dendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, 20 Haziran'daki telefon görüşmesinde Libya'daki sorunun çözümü için iki ülkenin adımlarını koordine etmesinin önemli olduğuna vurgu yapmıştı.