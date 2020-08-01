Koronavirüsle mücadele eden Rus sağlıkçılar, hastanelerine gelen Putin’i tanıyamamış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Mart’ta ziyaret ettiği Kommunarka kentindeki hastanenin başhekimi Denis Protsenko, hastane personelinin onları ziyaret eden ülke liderini tanıyamadığını belirtti.

Denis Protsenko, Rossiyskaya Gazeta’ya açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hastane ziyaretinin tamamen sürpriz olduğunu kaydederek o gün Sklifosovskiy Enstitüsü’nün ‘kırmızı bölgede’ planlı durum değerlendirmesinde olduğunu, bu yüzden çağrılara cevap veremediğini ve Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in aradığını geç fark ettiğini anlattı.

Sobyanin’in kendisine Kommunarka hastanesinde buluşmayı teklif ettiğini söyleyen Protsenko, “Hastanede Belediye Başkanını ve diğer yetkilileri gördüm. Bana, ‘Ne duruyorsun? Git misafirleri ağırla’ dediler. Bir Aurus gelince jeton düştü” ifadesini kullandı.

Hastanenin resepsiyonu ve yoğun bakım ünitesinde Putin’i gören doktorlar ve hemşirelerin, onlara çalışmalarından dolayı teşekkür eden sarı tulumlu adamın kim olduğunu ancak akşam haberlerinden öğrendiğini belirterek, “Biri beyaz, diğeri sarı koruyucu tulum içinde iki kişi dolaşıyor. İlk odaya girdiler, orada meslektaşımız yatıyordu” dedi.

Vladimir Putin, mart başında Moskova Bölgesi’ne bağlı Kommunarka kasabasına giderek koronavirüs hastalarının tedavi edildiği 40 no'lu hastaneyi ziyaret etmiş, hasta odalarını gezmiş; hastane başhekimi, doktorlar ve hastalardan biriyle sohbet etmişti.