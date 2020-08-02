Rusya'da geliştirilen ikinci Kovid-19 aşısıyla ilgili güzel haber: Yıl sonu gibi aşılama başlayabilir

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki 'Vektör' Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, geliştirdikleri aşının üretimine kasım ayında başlamayı ve yıl sonu gibi aşılama safhasına geçmeyi planladıklarını söyledi.

Dün Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun Gamaley Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını ekimde toplu aşılamada kullanmayı planladıklarını açıklamasının ardından Rusya'dan aşı konusunda bugün sevindirici bir haber daha geldi.

Vesti.ru haber sitesine demeç veren Maksutov, "Kasım ayında üretime başlamayı düşünüyoruz. Bu nedenle bu yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı gibi en azından riskli gruptaki kişilere aşı yapmayı ve daha sonra toplu aşılamaya geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Maksutov, riskli grupta doktor ve öğretmen gibi çalışanların bulunduğunun altını çizdi. Rus yetkili, aşının üretiminin Sibirya'daki Koltsovo bilim vadisinde yapılacağını da ekledi.

Sağlık Bakanı Muraşko, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Gamaley Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ekimden itibaren toplu halde yapılmasının planladığını vurgulamıştı.