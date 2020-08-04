Ryabkov: Stratejik istikrar konulu Rusya-ABD görüşmelerinin yeni turu yakında yapılabilir

Rus basınına demeç veren Ryabkov, "Görüşmelerin yeni turunun yakın zamanda yapılmasını ihtimal dahilinde buluyorum. Ancak tarihlere ilişkin bir mutabakat sağlamadık. Görüşmenin yeri ise muhtemelen Viyana olacak" dedi.

Geçen hafta uzmanlar düzeyinde yapılan istişarelerin sonuçlarını gözden geçirdiğini kaydeden Ryabkov, "Mevcut sorunlara ve imkanlara ilişkin bir anlayış oluştu. Görüşmeler arasındaki duraklamanın uzun sürmemesi için daha önce varılan mutabakata bağlı kalacağız" ifadelerini kullandı.

Ryabkov ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Silah Kontrolünden Sorumlu Özel Danışmanı Marshall Billingslea arasındaki son görüşme 22 Haziran'da Viyana'da yapılmıştı.

Ryabkov, terörle mücadele konusunda istişarelerin yapılması olasılığının da Washington'la görüşüldüğünü, bu istişarelerde Rusya'yı Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov'un temsil edeceğini kaydetti.

'Uzayın silahlandırılması konusunda görüş ayrılıkları var'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ile ABD arasında uzayın silahlandırılması konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu ancak Rusya'nın diyalogdan yana olduğunu belirtti.

Rusya'nın ABD'ye bu konuya ilişkin bir teklif sunduğunu ve teklifin çeşitli unsurlarıyla ilgili açıklama yaptığını anlatan Ryabkov, Washington'la diyalog kurmaktan yana olduklarını ifade etti.

'Whelan'ın takasını Washington'la görüşmüyoruz'

Ryabkov, Rusya'da casusluktan suçlu bulunarak 16 yıl hapis cezasına çarptırılan eski ABD'li denizci Paul Whelan'ın takas olasılığını Washington'la görüşmediklerini söyledi.

Bu konunun neden düzenli olarak gündeme getirildiğini anlamadığını belirten Ryabkov, "ABD'liler, adaletsiz bir şekilde uzun süreli mahkumiyet verilen Rusyalı yurttaşlarımızın iadesiyle ilgili sorunun çözümüne ilişkin tekliflerimizi biliyorlar" diye ekledi.