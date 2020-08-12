Rusya ve Türkiye’den İdlib’de ortak devriye

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin açıklamasına göre, bugün İdlib’de M-4 karayolu üzerinde bir kez daha Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleşti.
Trumbah ve Ayn Al Havr yerleşim birimleri üzerindeki devriye güzergahı 70 kilometrelik bir alanı kapsadı. Konvoyda üç BTR-82A zırhlı aracı yer aldı. Rus Hava Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçları konvoyu havadan izledi.
İki ülke arasındaki ilk ortak devriye 15 Mart 2020’de gerçekleştirilmişti.
Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 24’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/68iyeHP51d— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020
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